Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatının ayrıntıları! 50 kilometre derinlikteki hedefler vuruldu Türk askerinin dün gece başlattığı hava harekatında 30 hedef vuruldu. Sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vurulmuş oldu.

AA & Ensonhaber

Terör operasyonları sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelede önemli bir yol katediyor.

Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde örgüte ağır darbeler vuruluyor.

Son olarak güvenlik güçleri, Suriye'ye da yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Dün düzenlenen hava harekatıyla Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde 30 hedef vuruldu.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlendi

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgiler gelmeye başladı.

Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlendi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

İHA'lar da harekete geçti

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı.

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın da arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

F-16'lar 40-50 kilometre derinlikteki hedefleri vurdu

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.