Suriye'nin Süveyda bölgesinde çatışmalar durdu

Suriye Cumhurbaşkanlığı, önceki gün sabah saatlerinde ülke genelinde kapsamlı ateşkes ilan ettiğini duyurmuş ve Süveyda bölgesinde çatışan tüm tarafların çatışmayı sonlandırmasını istemişti.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyleyen Nureddin el-Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini ifade etti.

AŞİRETLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde aşiret ve kabile temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ateşkes kararına uyduklarını ve silahlı unsurlarını şehir dışına çektiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Süveyda'daki tüm kabile ve aşiret mensuplarıyla yapılan istişarelerin ardından ateşkes kararına uyarak aklıselimi öncelemek ve devletin yetkili kurumlarının güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmesine fırsat tanımak amacıyla tüm kabile ve aşiret mensubu savaşçılarımızı Süveyda kentinin dışına çıkardığımızı ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda, Suriyeli kabileler ve aşiretler tarafından sert şekilde karşılık verilecektir" denildi.