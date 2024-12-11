Suriye'nin yeni başbakanından çağrı: Ülkenize geri dönün

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Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl Esad Ailesi'nin de 53 yıl süren iktidarı devrildi.

Gözler geçiş dönemine çevrildi.

YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak duyurulan İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir'den ilk açıklama geldi.

El-Beşir, 1 Mart tarihine kadar Suriye'nin geçici başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

İTALYAN KANALINA KONUŞTU

Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, İtalya'da yayın yapan 'Corriere della Sera' kanalına konuştu.

SURİYELİLERE ÇAĞRI YAPTI

Beşir, burada yaptığı açıklamada yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yaptı.

El Beşir, yurt dışına sığınan Suriyelilere, devlet başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

"GERİ DÖNÜN"

El Beşir, açıklamasında, "Benimki yurt dışındaki tüm Suriyelilere bir çağrıdır: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta geçici başbakan, Suriye'deki tüm insanların ve tüm mezheplerin haklarının garanti altına alınacağını da sözlerine ekledi.

"HEPİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, açıklamalarında şunları söyledi: