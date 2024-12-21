Suriye'ye dönüş yolu: Kilis'te de yoğunluk var

AA

İç savaş bitti Suriyeliler barış ve istikrar için bir araya geliyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü de sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

"ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Halepli Muhammed Bayır (43), AA muhabirine, 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını anlattı.

Savaşın kötü bir şey olduğunu dile getiren Bayır, "Allah kimseye göstermesin. Orada savaş ve zulüm vardı. Allah'a şükür Türkiye'ye geldik ve neredeyse kendi ülkemizde halkımızdan görmediğimiz iyiliği burada gördük. Türkiye, kendi ailesindeki fertler gibi davrandı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Ömer Derviş (32) ise 10 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'de tekstil fabrikasında çalıştım. Şimdi savaş bitti. Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Savaşın bittiğini, 13 yıl Türkiye'de kaldığını dile getiren 21 yaşındaki Muhammed Cemal de "Türkiye'den memnunuz, Türkiye'yi çok seviyorum. En iyi ülke Türkiye. Türkiye'yi özleyeceğim." ifadelerini kullandı.