Suriye'ye Esad güçlerinden bombalı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

İdlib kentine bombalı saldırı düzenleyen Esad rejiminin top mermilerinin benzin istasyonuna isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Suriye’deki sivillere, Esad rejimine bağlı güçlerin saldırıları devam ediyor.

Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyindeki Termanin kasabasına, Esad güçleri bombalı saldırı düzenledi.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Bu saldırı sonucunda ise 2 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, Esad güçlerinin saldırısı sonucu Termanin kasabasına 8 top mermisi düştüğünü ve saldırı nedeniyle kasabadaki bir benzin istasyonunda yangın çıktığını bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, benzin istasyonundaki yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.