Suriye'ye gönüllü geri dönüşler başladı: 'Türkiye'de doğdum, şimdi Halep'e geri dönüyorum'

DHA

Suriye’de 27 Kasım’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, Halep ve Hama’yı ele geçirerek Şam’ı da kontrol altına aldı ve Suriye Geçici Hükümeti kuruldu.

Böylece 61 yıllık Baas Rejimi yıkıldı.

2011 yılındaki iç savaş sonrası ülkesini terk eden 3,7 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’de yaşamaya başladı.

Suriyeliler, Baas yönetiminin yıkılmasını coşkuyla karşılarken, Türkiye’den gönüllü geri dönüşler de devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü duyurdu.



"BİZİ MİSAFİR ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

12 yıl önce iç savaş nedeniyle kaçıp Türkiye’ye sığının ailenin 16 yaşındaki oğlu Yusuf Rezzak da Suriye'ye geri dönenler arasında. "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Türkiye çok iyi bir devlet" diyen Rezzak, ülkesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Rezzak’ın küçük kardeşi Merve Rezzak ise “Geldiğimde 2 yaşındaydım. Türkiye’de büyüdüm. Şimdi Halep’e gidiyoruz. Suriye benim ülkem gitmem lazım” diye konuştu.

12 YIL ÖNCE SAVAŞTAN KAÇIP GELMİŞLERDİ

Ülkedeki iç savaş ve rejimin saldırılarından kaçan Rezzak çifti, o günlerde henüz 2 ve 4 yaşlarında olan çocukları ile birlikte Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşti.

12 yıl Ankara’da yaşayan çift, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından vatan özlemi ile Suriye’ye dönme kararı aldı.

Çiftin geldiklerinde 2 yaşında olan çocukları Yusuf ile 4 yaşında olan Merve Rezzak ile Ankara'da doğan 8 yaşındaki oğulları Ahmet de ailesiyle Halep’e gitti.

Yusuf ve Merve Rezzak, Halep’e gitmenin heyecanının yanı sıra Türkiye’den ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE DOĞDUM, ŞİMDİ HALEB'E GERİ DÖNÜYORUM"

Yusuf Rezzak, "16 yaşındayım. 4 yaşımda geldim. 12 yıl oldu. Türkiye’den çok memnunum. Ben Türkiye’de büyüdüm, yaşadım. Şimdi ise ailemle birlikte gidiyoruz. Halep’te bizi yakınlarımız bekliyor. Aslında burada kalmak istiyorum, bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye çok iyi bir devlet” dedi.

Gönüllü Geri Dönüşler Başladı:Merve Rezzak ise "Suriye’de doğdum. Geldiğimde 2 yaşındaydım. Türkiye’de büyüdüm. Şimdi Halep’e gidiyoruz. Suriye benim ülkem gitmem lazım. Türkiye’de arkadaşlarım oldu, çok memnumum. Gittiğimiz için de üzgünüm. Özellikle Ankara ve İstanbul’u çok sevdim” diye konuştu.