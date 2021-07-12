Surp Takavor Kilisesi nerede, hangi ilde? Surp Takavor Kilisesi hakkında...

Surp Takavor Kilisesi nerede, hangi ilde? Surp Takavor Kilisesi hakkında...

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan şahısların dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca kullanıcılar "Surp Takavor Kilisesi nerede" sorusunu araştırmaya başladı.

Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üstüne çıkan bazı kişiler, müzik eşliğinde oynadı. Kiliseye saygısızlık tepkilere neden oldu.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından resmi makamlardan açıklamalar ve kınamalar gelirken, vatandaşlar kilisenin konumuna dair bilgileri araştırmaya koyuldu.

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İşte Surp Takavor Kilisesi hakkında detaylar...

SURP TAKAVOR KİLİSESİ NEREDE?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Caferağa Mukadderhane Caddesi'nde yer alan Ermeni kilisesi Surp Takavor, 1722 yılında Surp Asdvadzadzin adıyla var olduğu bilinen kilise daha sonra yeniden inşa edilerek 1814'te açılmıştır.

1840 depreminden sonra onarılan kilise daha sonra yanmış ve 1855'te kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir.

1858'de açılan kilise Surp Takavor olarak adlandırılmıştır. 2006 yılında yeniden onarılan kilise İstanbul Ermeni Patriği II. Mesrob tarafından ibadete açılmış, 2007 yılında ise çan kulesi yeniden inşa edilmiştir.

Kilise son onarımını 2011 yılında görmüştür.