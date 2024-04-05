Suruç'ta seçimi kazanan DEM Parti, belediyenin etrafındaki bariyerleri kaldırdı Suruç Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, bir terör tehdidi kalmadığı gerekçesiyle belediye çevresindeki beton bariyerleri kaldırdı.

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ensonhaber.com

Şanlıurfa'da kayyum yönetiminde olan Suruç Belediyesi, belediye binasının çevresine beton bariyerler koydurmuştu.

Belediye binasının çevresine konulan beton bariyerlerin amacı ise olası bir terör tehdidini engellemekti.

31 Mart'ta Suruç'ta belediye seçimlerini kazanan DEM Parti, konuyla ilgili itiraf niteliğinde bir hamle yaptı.

Artık terör tehdidi kalmadı deyip beton bariyerleri kaldırdılar

DEM Partili eş başkanlar, herhangi bir saldırı ihtimali olmadığı gerekçesiyle beton bariyerleri kaldırttı.

Beton bariyerlerin kaldırılma anı böyle görüntülendi.