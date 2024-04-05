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Şanlıurfa'da kayyum yönetiminde olan Suruç Belediyesi, belediye binasının çevresine beton bariyerler koydurmuştu.
Belediye binasının çevresine konulan beton bariyerlerin amacı ise olası bir terör tehdidini engellemekti.
31 Mart'ta Suruç'ta belediye seçimlerini kazanan DEM Parti, konuyla ilgili itiraf niteliğinde bir hamle yaptı.
Artık terör tehdidi kalmadı deyip beton bariyerleri kaldırdılar
DEM Partili eş başkanlar, herhangi bir saldırı ihtimali olmadığı gerekçesiyle beton bariyerleri kaldırttı.
Beton bariyerlerin kaldırılma anı böyle görüntülendi.
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