Etkinliğe gelenleri genellikle üzerlerindeki formalardan ya da giyimlerinden tanıyan otopark çalışanları, park süresine bakılmaksızın 'etkinlik' adı altında tam gün ücreti talep ediyor.

Sürücülerin otopark ücretlerine olan isyanı sürüyor...

İstanbul'un en önemli sıkıntılarından biri olan otopark sorunu, özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi etkinliklerin sık olduğu ilçelerde yaşanıyor.

Krizi fırsata çevirdiler

Konser ve maç etkinliklerine gitmek isteyen sürücüler, araç park etmekte zorlanıyor.

Krizi fırsata çeviren otopark çalışanları ise organizasyon günlerinde ücretleri adeta ikiye katlıyor.

Sürücüler otoparkların 'etkinlik' tarifesine tepki gösterdi VİDEO



Etkinliğe gelenlerden tam gün ücreti alınıyor

Etkinlik alanı olan Küçükçiftlik Park'ın girişindeki İSPARK'a ait otoparkın tabelasında yazılı olan tarifeye göre; 1-2 saatlik park için 23 lira, 2-4 saatlik park için ise 30 lira alınıyor.

Konser veya maç için gelen sürücülerden ise 'etkinlik' başlığı adı altında tam gün ücreti olan 50 lira talep ediliyor.

"2 saat duracak maç çıkışı alacağım"

Futbol maçı izlemek için gelen Dündar Kan, özel otoparka yüksek fiyatlarda ödeme yaptığını belirterek "Beşiktaş maçına geldim. Otopark için 100 lira verdim, 2 saat duracak maç çıkışı alacağım. Yoğunluktan dolayı şu an yer bulunmuyor zaten. Geçen hafta arabasız geldim, çıkışta 5 kilometre yürüdüm taksi bulamadım, o yüzden arabayla geldim." dedi.

"3 saatliğine 150 lira verdim"

Hüseyin Türkoğlu ise etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin çok fazla arttığını ifade ederek, "Aracımı özel otoparka bıraktım, maç günü olduğu için 3 saatliğine 150 lira verdim. Normalde gelsek 20 lira ama maç günü buraların kapanmasından dolayı yüksek veriyoruz." diye konuştu.

"Ya yürüyeceksiniz ya da scooter kullanacaksınız"

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise şunları söyledi: "Konser günleri buraya hiç gelmeyin, otopark fiyatları uçtu artık. Ya yürüyeceksiniz ya da scooter kullanacaksınız başka yolu yok. Maç günü otopark fiyatları 2 katına çıkıyor."

Açıklama yapılmadı

DHA'nın aktarımına göre; İSPARK yetkilileri 'etkinlik' tarifesiyle ilgili açıklama yapmak istemedi.

















