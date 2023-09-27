Sürücülere güzel haber! Benzine indirim geldi... Zam yağmurunun ardından benzinde beklenen indirim gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Benzine 1 TL 94 kuruş indirim uygulandı.

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Türkiye'nin gündemini kurcalayan konulardan biri de zamlar...

Sürücüleri yakından ilgilendiren akaryakıt sektörü, heyecanla takip ediliyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki oynamalar, akaryakıt sektöründe iniş ve çıkışlara neden oluyor.

Son süreçte, bu sektör çoğunlukla zam uygulamalarıyla konuşulurken, bu kez cepleri biraz da olsa rahatlaracak bir haber geldi.

Benzine indirim geldi

Günlerdir beklenen benzin indirimi bugün itibarıyla tabelaya yansıdı.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 TL 94 kuruş indirim geldi.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Depoda 116 TL indirim

Buna göre İstanbul'da benzinli bir aracın deposu bu şartlarda 116 TL indirimle 2 bin 196 liradan dolacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 36.61 TL, motorinin ise litre fiyatı 40.08 TL. Ayrıca benzinin güncel fiyatı Ankara’da 37.25, İzmir’de de 37.37 TL oldu.