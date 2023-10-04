Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzine indirim bekleniyor Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira 10 kuruşluk indirim geliyor.

ensonhaber.com

Akaryakıt fiyatları uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

Sürücülerin yakın takibe aldığı fiyatlar hafta boyunca sık sık değişikliği uğruyor.

Bir inen bir çıkan fiyatlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İndirim yolda

Sektör kaynaklarından gelen bilgi, sürücülere adeta nefes aldıracak. İndirim müjdesi ise benzin grubuna geldi.

Benzine 2 lira 10 kuruş indirim

5 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.