Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor İsrail ile Filistin arasındaki savaş devam ederken brent petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 28 Ekim'den itibaren 1 lira 51 kuruşluk indirim gündemde.

ensonhaber.com

Dünya, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşını takip ediyor.

Savaşın küresel etkileri de yaşanmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da yoğun şekilde yapılan petrol üretimi, savaştan önemli ölçüde etkilendi.

Böylelikle akaryakıta zam üzerine zam geldi.

Brent petrol düşüşte

Bu kez ise varil başına 92 doların üzerine çıkan petrol fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı.

Brent petrolün 89 dolara düşmesiyle, indirim haberler gündeme gelmeye başladı.

Önce indirim sonra zam

En son, ekim ayının başında motorinin litresinde 2 lira 92 kuruş indirim oldu. Ardından savaşın başlamasıyla yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna yeni bir indirim bekleniyor.

Motorine indirim bekleniyor

28 Ekim gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1 lira 51 kuruş indirimin beklendiği belirtildi.

Olası indirim sonrası motorinin litresi 38 TL olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim gündemi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul’da motorinin litre fiyatı: 39.58 TL

Benzinin litresi ise 35.15 TL.