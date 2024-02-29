Sürücülere müjde! Mart ayıyla birlikte motorine indirim geliyor... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna 1 lira 35 kuruşluk bir indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.

ensonhaber.com

Brent petrolde hareketlilik devam ediyor.

Bu durum pompaya da direkt etki ediyor.

Sürücüler de hafta boyunca sık sık inen ve çıkan fiyatları yakından takip ediyor.

1 Mart'tan itibaren geçerli

Yakın zamanda benzin ve motorin grubuna indirim geldi.

Sektör kaynakları ise bir iyi haberi daha duyurdu. 1 Mart'tan itibaren motorin grubunda tabela değişiyor.

1 lira 35 kuruş

Motorine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim geldi. Ancak henüz pompaya yansımadı.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise 40 lira 46 kuruş.