Sürücülere müjde! Motorine bu kez indirim geliyor: Cumartesi gününden itibaren..

Döviz ve brent petroldeki hareketlilik, akaryakıtı etkilemeye devam ediyor.
Sürücülerin yakından takip ettiği fiyatlarda sıkça değişiklik yaşanıyor.
Kimi zaman art arda zamlar gelirken kimi zaman da yapılan indirimler, sürücülere adeta nefes oluyor.
Gözler akaryakıtta
Brent petrolün 85,21 dolara düşmesiyle gözler akaryakıta çevrildi. Dün motorin ve benzin grubuna gelen zammın ardından bu kez ise indirim beklentisi oluştu.
Bu kapsamda sektör temsilcilerinden bir iyi haber geldi.
1 liralık indirim yolda
Motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise şu anlık bir indirim ve zam görünmüyor.
Dün gelen zamlar
21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
Güncel fiyatlar
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.
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