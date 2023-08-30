Sürücülere müjdeli haber! Benzine indirim geliyor: Yarından itibaren... 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 97 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma pompa fiyatlarına da yansıyor.

Bu nedenle hafta boyunca benzin ve motorinin litre fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Sürücüler de indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmesiyle fiyatlarda yeniden hareketlilik oldu.

Öyle ki en son 22 Ağustos gecesi motorinin litre fiyatına 1 TL zam geldi.

Benzine 97 kuruş indirim geliyor

Art arda gelen zamların ardından sürücülere bu kez müjdeli bir haber verildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıtta bu kez indirim yolda.

Benzin grubunda tabela 31 Ağustos Perşembe gecesinden itibaren değişecek.

Böylelikle 97 kuruşluk bir indirim yapılmış olacak.

Motorin grubunda ise bir süredir herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 37.78 liradan satılıyor.