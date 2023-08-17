Sürücülere müjdeli haber! Motorine indirim geliyor: Yarından itibaren... 18 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.

ensonhaber.com Son dönemlerde akaryakıt fiyatları sık sık gündeme geliyor. Bir inişli bir çıkışlı fiyatlarıyla dikkat çeken benzin ve motorinin litre fiyatları, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan hareketlilikle fiyatlara son günlerde art arda zam geldi. Öyle ki, mazotla benzinin fiyatı birbirine yaklaşmıştı. Gelen zamların ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgi, sürücülerin yüzünü güldürecek. Motorine 1 lira 52 kuruş indirim Böylelikle 18 Ağustos Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 52 kuruş, indirim bekleniyor. 16 Ağustos Çarşamba günü benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından, benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 37.71 liradan satılıyor.