Sürücüleri sevindirecek gelişme: Akaryakıtta çifte indirim... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Yapılan duyurunun ardından benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.

ensonhaber.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçmişti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.

EPDK'nın açıklamasından sonra akaryakıtta peş peşe indirimler

Rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın ifadelerinin ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Benzinde 76 kuruş, motorinde 1,10 TL indirim

Buna göre benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler yarından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.