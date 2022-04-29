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    Sürücüsüz taksiler Pekin yollarında

    Çin’in başkentinde iki robot taksi operatörü firmasına ait sürücüsüz taksilerin kullanılması onaylandı.
    • 29.04.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 12:42
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    Sürücüsüz taksiler Pekin yollarında

    Çin’de ilk kez, sürücü koltuğunda insan olmadan yolcu taşıma izni alındı.

    14 araç yolcu taşıyabilecek

    İki şirket tarafından bir süredir otonom araçlarla şehrin bazı bölgelerinde test sürüşü yapılıyordu. Yeni izinle birlikte her iki şirket de direksiyon başında bir sürücü olmadan, başkentin güney kesiminde yer alan Yizhuang bölgesinde 60 kilometrekarelik alanda 14 sürücüsüz araçla yolcu taşıyabilecek.

    Ön koltukta görevli oturacak

    Yolcuların mobil uygulama kullanarak sürücüsüz araçları çağırabileceği ve kullanabileceği belirtildi. Güvenliği sağlamak için ise araçların ön yolcu koltuğunda görevli oturacak.

    Yaygınlaşması hedefleniyor

    İHA'nın haberine göre, 30 robot taksi daha kullanıma sunulacak.

    Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay

    Sürücüsüz taksiler Pekin yollarında #1

    Sürücüsüz taksiler Pekin yollarında #2


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