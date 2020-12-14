Euro
9.5335
0.32%
Dolar
7.8426
0.01%
Altın
460.27
-0.76%
Borsa
1.389
1.3%
Bitcoin
150.546
0.61%
EXEN Coin
10.75
-1.28%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı

    Nevşehir’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını bastı.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 21:58
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 22:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı

    Nevşehir'de göre yolunda çoban Hasan Ünbulan'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı.

    Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.

    KOÇ, KEÇİ VE KOYUNLAR BELEDİYE BİNASINA YÖNELDİ

    Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verildi. Gelen görevliler koç, keçi ve koyunları yakalayarak Hayvan Kasabası'na götürdü.

    Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan’ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.

    Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı- İZLE

    Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi ni bastı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir