Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Ekranlarının sevilen yarışması Survivor yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak ve Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2023 başvurularının sürdüğü biliniyor. Ancak "Yeni sezon ne zaman?" sorusu merak ediliyor. Survivor yeni sezon 'Akıl oyunları' formatıyla başlamış olacak. Ayrıca Survivor 2023 ile ilgili geçtiğimiz günlerde ön bir tanıtım da yayınlanmıştı. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak, kadro belli oldu mu?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Yarışmacı kadrosu ve reyting savaşında yüksekliğiyle iddialı olan Survivor’un yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Her zamanki kanalında yani TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef’in ve Survivor’un aynı tarihlerde yayınlanmadığı bilinmekte. Bu nedenle Survivor’un yeni sezonu için MasterChef’in sona ermesi beklenmekte.

Survivor’un yeni sezonunun Ocak ya da Şubat 2023 tarihlerinde başlaması bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz..