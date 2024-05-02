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TV8 ekranlarının sevine yarışma programı Survivor All Star'da, dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Bilindiği üzere programda ilk eleme adayı Yasin Obuz, ikinci eleme adayı Batuhan Karacakaya, üçüncü eleme adayı Yunus Emre Özden, dördüncü ve sonuncu eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu.

Yasin elendi

Düellonun ilk turunda Batuhan, Yasin'i 5-2 yenerek eleme potasından çıktı.

Sercan Yıldırım da, Yunus Emre'ye karşı 5-2 galip geldi.

Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye 6-4 yenilen Yasin Obuz, adaya veda etti.

"Buraya kadarmış..."

Yasin, veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru artık kendime ayıp neredeyse olmasa yürüyerek geçecektim. Ancak bu kadar oluyordu. Bugün Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum o da beni yendi. 4-4'e geldi uzatmaya geldi. Ama 4-4'ten sonra artık bitişti. 4-3 öne geçmeme rağmen yine olmadı yani. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok çok dikkat etsinler bu işin şakası yok. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes hakkını helal etsin, hepinizi çok seviyorum. Mavi takımımla zaten vedalaşacağım, söyleyeceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın buraya kadarmış."