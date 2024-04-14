Survivor All Star'da birbirlerine girdiler: Acun Ilıcalı cezayı duyurdu Survivor All Star'da oyun alanında sinirler gerildi, Yunus Emre ile Ogeday yumruk yumruğa kavga etti. Yarışmacıların ve yapım ekibinin müdahale etmesiyle ikili çok zor zapt edilerek, oyun alanından uzaklaştırıldı.

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ensonhaber.com

Survivor All Star'da dün yaşanan kavga programa damgasını vurdu.

Yarışmada Ogeday ve Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi.

Oynanan bir oyun sonrasında Ogeday, "Yunus Emre senlik birşey yok" dedi.

Yunus Emre cevap verdikten sonra ikili birbirlerine hakaret etti.

Ogeday duyduklarından sonra sakin kalamayarak Yunus Emre'ye saldırdı.

Ogeday ve Yunus Emre birbirine girdi: Görüntüler sansürlendi

Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti.

Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken, ikili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı.

O anlar yapım ekibi tarafından sansürlenirken, Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

Ceza açıklandı

Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.

Yaşananlar sonrasında Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre ile çok sert bir konuşma gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı "O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki çünkü hakaret etmek istiyorsun... Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Problem çıkaran sensin. Konseye gelip posta koyuyorsun. Tavırlarına bak, sürekli uyardım, sen niyetin yok..." dedi.

"8 ödülden men cezası"

Sinirlenen Ilıcalı devamında "Olayı çıkaran sensin konseye gelmişsin öyle yaparım böyle yaparım. İnanılmaz bir durum bu... İnsanların oturup incelemesi gereken bir vakasın sen. Sayende yeni bir yaptırım bulduk.Bu kim ya? Kim ya olay nedir? Şu olaydan sonra utanmıyorsun haklı diye anlatıyorsun bir şey yapmadı kardeşim" diyerek açıkladı.

Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi.

Ogeday'a ise ceza verilmeyince Yunus Emre "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim" diyerek tepki gösterdi.