Şuşa nerede? Azerbaycan için Şuşa neden önemli? Şuşa'nın haritadaki yeri

Şuşa nerede? Azerbaycan için Şuşa neden önemli? Şuşa'nın haritadaki yeri

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da 1992'den beri Ermenistan işgalinde olan Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, Şusa'nın haritadaki yerini merak etmeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. İşte Şuşa kenti ile ilgili merak edilenler...

ŞUŞA NEREDE? ÖNEMİ NEDİR?

Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.

Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir.

Şuşa'nın çevresinde bulunan araziler tarih boyunca Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Ermenistan Krallığı, Albanya, Ermeni Bagratuni Krallığı, Safevîler, Karabağ meliklikleri ve Karabağ Hanlığı gibi çeşitli devlet ve otoritelerin kontrolünde bulunmuştur.

28 YIL SONRA EZAN SESİ DUYULACAK

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

JEOSTRATEJİK ÖNEME SAHİP

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için jeostratejik önem taşımaktadır.

HANKENDİ NEREDE?

Hankendi veya Stepanakert, de jure olarak Azerbaycan, de facto olarak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetiminde bulunan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti olan şehirdir.