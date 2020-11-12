Şuşa'da askerler 28 yıl sonra ilk ezanın okunduğu camide temizlik yaptı

Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'da, ilk ezan sesinin duyulduğu Yukarı Gövher Ağa Camii'nde, askerler temizlik çalışmalarına başladı.

28 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ın Şuşa kentinde, yıllar sonra Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okunması büyük sevince neden olmuştu.

Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesinin duyulduğu cami olan Yukarı Gövher Camii'nde, şimdi de bakım ve onarım çalışmaları başladı.

ŞUŞA'NIN SEMBOL CAMİSİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Azerbaycan askerlerinin temizliğini yaptığı camiden gelen görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan askerleri Şuşa'daki Gövher Ağa Camii'ni temizliyor- İZLE