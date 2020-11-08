Şuşa’nın kurtuluşunu kutlayan dede

Elinde bayrağı ile sokağa çıkan dedenin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Azerbaycan ordusunun Şuşa kentinde kontrol sağlamasının ardından mutlu haberi alan Azerbaycanlılar, kutlama yaptı.

Binlerce kişi araçlarıyla sokağa döküldü, büyük mutluluk gözler önüne serildi.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Elinde Azerbaycan bayraklı bir dede ise kameraya yansıdı. Bastonuyla yürürken bir de türkü söyleyen dede, uzun süre bu şekilde devam etti.

Küçük adımlarla büyük coşku yaşayan dede, görenleri kendisine hayran bıraktı.

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