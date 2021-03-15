Süt alamayıp viski içen CHP'li teyze gündemden düşmüyor

CHP, kısa süre içerisinde çöken 'açlık' prodüksiyonu nedeniyle kamuoyundan özür dilemedi, sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay alarak bazı emeklilerle birlikte kameralar karşısına geçen genel başkan yardımcıları, Türkiye'de insanların aç olduğunu söyleyerek hükümeti eleştirdi.

"EVDE AÇ DURUYORUZ"

Bu sırada kürsüye çıkarılan emekli bir kadın, "Ben pazara gidemiyorum, eti unuttum. Evde aç duruyoruz. Sıcak çorba yapamıyoruz. Canımıza tak etti. Evime ekmek alamıyorum. Utanıyorum çocuklarımdan süt alamıyorum." ifadelerini kullandı.

KEYİF FOTOĞRAFLARI

Bu sözlerin üzerinden kısa süre geçti ve evde aç oturduğunu söyleyen CHP'li kadının, viskili keyif fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.

Fotoğraflar, CHP'nin kurgusunu da çökertti.

CHP: VİSKİ HEDİYE

Kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle özür dilemekten kaçınan CHP yönetimi, viskinin hediye olduğunu savundu.

Bu kurgunun "viski hediyeydi" denilerek geçiştirilmeye çalışılması, tepkilerin fitilini yeniden ateşledi.

ÖZÜR DİLEYİN

Sosyal medyada, CHP yönetimine 'özür dileyin' çağrıları yapıldı.

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