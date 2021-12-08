Süt parası nedir, nasıl alınır? 2021 emzirme ödeneğinin şartları

Yeni doğum yapan annelere devlet tarafından süt parası diğer bir adıyla emzirme ödeneği veriliyor. Peki, Süt parası nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Yeni doğum yapan annelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "emzirme parası" veriliyor.

Böylece anneler mağdur olmuyor ve ellerine geçen para sayesinde bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Bebeklerini emzirmenin bilincinde olan anneler, emzirme parasından faydalanabiliyor. Ancak bu parayı almamış olanlar, detayları araştırıyor.

Anne olmak için gün sayanlar, "Süt parası nasıl alınır? Şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süt parası nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte detaylar....

SÜT PARASI NASIL ALINIR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. e-Devlet üzerinden süt parası başvurusu takip edilebilir ve ödenek PTT üzerinden bizzat alınabilir.

2019 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL, 2020 yılı için 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup; kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup, bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için şu şartların sağlanması gereklidir;

Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

Süt parası ödemesi alacak annelerin doğum öncesindeki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreçte kesinlikle iş yerinden çalışmamaları gerekir.

Süt parası tarihi için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve doğan çocukların kimlik kartlarının ilgili nüfus müdürlüklerinden çıkartılması gerekir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.