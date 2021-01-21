Süte fırsatçılardan ekstra zam geldi

Market raflarında neredeyse 10 liraya dayanan süt fiyatlarına 1 Ocak'ta gelen yüzde 22 zamdan sonra fırsatçılar, bir zam da kendisi ekledi.

Kamuoyunda son günlerde en çok tartışılan konuların başında süte gelen zamlar var.

Bir ay önce 6-6,5 lira olan 1 litre sütün fiyatı, yeni yılda neredeyse 10 liraya dayandı.

Vatandaş, yüzde 25’ten fazla zamlanan fiyatlardan şikayet ederken üretici de fırsatçılardan yakındı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye gazetesine artan fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemide yem fiyatı ve kur farkından dolayı maliyetlerin arttığına dikkat çeken Tevfik Keskin, bu dönemde üreticilerin yeni çiğ süt referans fiyatı beklentisine girdiğini belirtti.

1 OCAK'TA YÜZDE 22 ZAM GELDİ

Geçen ay yapılan Gıda Komitesi Toplantısı ile referans fiyatına 1 Ocak itibarıyla zam geldiğini hatırlatan Keskin, “Bir yıldan fazladır zam yapılmayan çiğ süt fiyatına zam yapılmış oldu. Yüzde 22 zam yapıldı.” dedi.

HAZİNE'DEN ÜRETİCİYE YARDIM GELİYOR

Zammın tüketiciye yansımaması için Hazine'nin kendi kasasından üreticiye destek olduğunu da söyleyen Keskin, buna karşın marketlerin ve süt sanayicilerinin, referans fiyattan daha çok zam yaptığına işaret etti.

BİR ZAM DA FIRSATÇILARDAN

Sanayicilerin ve marketlerin kendi fiyatını belirleyerek satış yapabildiğine dikkat çeken Tevfik Keskin, “Fırsatçılar var. Fırsatını buldukça fazla zam yapıyorlar. Satamazlarsa geri çekiyor, kampanya yapıyorlar. Bazı marketler, daha çiğ süt fiyatı açıklanmadan fiyatları artırdı. Sütün zammıyla beraber bir zam daha yapmış oldu. Tüketiciye yansıyan zammın tamamı, üreticiden kaynaklanan bir zam değil.” diye konuştu.

İDEAL FİYAT 5 TL

İdeal fiyatın ne olması gerektiğini de açıklayan Keskin “Çiğ sütü 2 lira 80 kuruştan alıyorsun, maliyetiyle 3,5 lira olsun, adi işletmelerde de 4,5-5 lira olsun. 8-8,5 lira pahalı. 1 litre sütün ideal fiyatı 5 lira civarında olmalı… Ocak ayından sonra süt miktarı artar. Mevsimsel artışlar başladığı zaman bir miktar daha rahatlama olur. Bu bir ay içinde her şey düzelir. Perakende satışlarda indirim olabilir.” ifadelerini kullandı.