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Suudi Arabistan Biden'ı tebrik etti
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı yeni görevinden dolayı Suudi Arabistan'ın kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tebrik etti.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 23:05
- Güncelleme : 08.11.2020 - 23:07
Amerika'da 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.
Biden'a dünyanın birçok yerinden tebrikler geliyor. O tebriklerden biri de Suudi Arabistan'dan geldi.
"BIDEN'I KAZANDIĞI ZAFERDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUZ"
Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından tebrik edildi.
Tebrik mesajında, "Joseph Biden'ı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.