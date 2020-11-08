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    Suudi Arabistan Biden'ı tebrik etti

    Suudi Arabistan Biden'ı tebrik etti

    ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı yeni görevinden dolayı Suudi Arabistan'ın kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 23:05
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 23:07
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    Amerika'da 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

    Biden'a dünyanın birçok yerinden tebrikler geliyor. O tebriklerden biri de Suudi Arabistan'dan geldi.

    "BIDEN'I KAZANDIĞI ZAFERDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUZ"

    Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından tebrik edildi.

    Tebrik mesajında, "Joseph Biden'ı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Suudi Arabistan Biden ı tebrik etti #1

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