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Suudi Arabistan Biden'ı tebrik etti

Suudi Arabistan Biden'ı tebrik etti

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı yeni görevinden dolayı Suudi Arabistan'ın kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tebrik etti.