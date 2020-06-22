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    Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek

    Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek

    Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.06.2020 - 21:42
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    Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek #1

    Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

    Ayrıntılar gelecek...

    Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek #2

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