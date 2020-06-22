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- Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek
Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından hacı kabul etmeyecek
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 22.06.2020 - 21:42
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...