Suudi Arabistan: Depremzedelere desteğimiz sürecek Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinden sonra yurt dışından çok sayıda ülke yardım gönderdi.

Onlardan biri de son dönemde ilişkilerin yeniden geliştirildiği Suudi Arabistan oldu.

Bu kapsamda Suudi Arabistan yardımlarına devam edecek.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud liderliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kral Selman'ın Ramazan ayı münasebetiyle kendi vatandaşlarını ve tüm Müslümanları tebrik ettiği aktarılan haberde, Bakanlar Kurulunun depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için Belçika'da düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nı ele aldığı kaydedildi.

Hayatın normale dönmesini sağlayacak desteklere vurgu

Haberde, Suudi Arabistan'ın konferans sırasında Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesini sağlayacak desteklerini vurguladığı aktarıldı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Suudi Arabistan heyetine başkanlık etmişti.

Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerden sonra Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardım talimatı verdiğini aktaran Rabia, şu ana kadar Suudi Arabistan devleti ve vatandaşların yaptığı bağışların 150 milyon dolara ulaştığına işaret etmişti.

Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 16 uçakla yardım malzemesi gönderdiklerini dile getiren Rabia, her iki ülkede toplam 3 bin aile için geçici barınma alanları inşasına başladıklarını ifade etmişti.