Suudi Arabistan: Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkileri güçlendirecek Suudi Bakan Hogail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyaretinin önemine değindi. Vizyon 2030 için hazırlanan Riyad yönetiminden "Türk iş dünyasından yararlanmak istiyoruz" mesajı geldi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz tarihlerinde Körfez turuna çıkacak.

Edoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.

Erdoğan'ın ziyaretine vurgu yaptı

Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanı Majid Al Hogail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin ikili ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

"Türk iş dünyasından yararlanmak istiyoruz"

İstanbul'daki Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Al Hogail, ticareti artıracağı ve halkın refahını iyileştireceği için Ankara ile çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Al Hogail, "Vizyon 2030 çerçevesinde toplu konut, altyapı ve mühendislik alanlarında Türk iş dünyasından yararlanmak istiyoruz.” dedi.

Vizyon 2030, Suudi ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmayı ve kamu hizmeti sektörleri için planlanan onlarca proje ile ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedefliyor.

"Türk yatırımcıları burada görmekten mutluluk duyacağız"

Suudi Bakan, "Bunun için ciddi imkanlar, kanunlar ve banka kredileri dahil yatırım desteği sunuyoruz.” ifadesini kullandı ve ekledi:

Büyük bir iş potansiyeli var. Türk yatırımcıları burada görmekten ve desteklemekten mutluluk duyacağız.

Al Hogail, ayrıca eylül ayında büyük emlak fuarı Cityscape Global için Türk iş insanlarını Riyad'a davet etti.

İkili ticaret için 30 milyar dolar hedefi

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülkenin geçen yıl 6,5 milyar dolar olan ikili ticaretinin bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İki ülkenin ikili ticaret hedefi kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede 30 milyar dolar olarak belirlendi.

"Suudi Arabistan için güvenilir ticaret ortakları"

Bakan Bolat, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği noktada stratejik coğrafi konuma sahip olduklarını ve iş yapmak için sağlam bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

İhracatçılarımız Suudi Arabistan için güvenilir ticaret ortakları. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 25 milyar dolarlık birçok projeyi üstlendi.

Taraflar, ikili ticaretin kapsamını genişletmeye ve ürünleri çeşitlendirmeye öncelik veriyor.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına (STA) değinen Bolat, Türkiye'nin STA için Körfez İşbirliği Konseyi ile görüşmelere başladığını söyledi.

Türk firmalarının rekabetçiliğine vurgu

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Erdoğan'ın geçen yıl Suudi Arabistan'ı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da başkent Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Türk firmalarının rekabetçi olduğunu vurgulayan Olpak, finansman sektöründe Suudi muadilleriyle iş birliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.