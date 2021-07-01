Suudi Arabistan, hac ibadeti için alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Hac ve Umre Bakanlığı, alınan koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklama yaptı. Zemzem şişelerinin dağıtımı ile kutsal mekanların sterilizasyon işlemlerinde robotların kullanılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadetine sayılı günler kala açıklama yaptı.

Bakanlık, koronavirüse yönelik sıkı tedbirlerin alındığını vurguladı.

Temasların en aza indirilmesi için zemzem şişelerinin dağıtımında ve kutsal alanları temizleme işlemlerinde robotların ve yapay zekaların kullanılacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, şu sözleri kaydetti:

“Hac adaylarına sterilize edilmiş zemzem su şişeleri dağıtılacak. Su şişeleri robotlar ve yüksek teknolojili akıllı araçlar kullanarak dağıtılacak.”

YAŞLI VE ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ARAÇ SAĞLANACAK

Yaşlı ve engelli hacı adaylarının hareket etmelerini ve ibadetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için 800'den fazla araç sağlanacağının altı çizildi.

GÜNDE 10 KEZ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kutsal alanları dezenfekte etmek için robot ve yapay zekanın yanı sıra yaklaşık 5 bin işçinin görevlendirildiği, 60 bin litreden fazla dezenfektan ve en son temizlik teknolojilerinin kullanılmasıyla günde 10 kez dezenfekte çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

60 BİN KİŞİYE İZİN VERİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, daha önce yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini açıklamıştı.

Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.