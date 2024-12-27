Suudi Arabistan KAAN'a talip oldu

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Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN, dünya basınında geniş yer bulurken, milli gururumuza talip olan ilk ülke de belli oldu. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile KAAN alımı için görüşmelere başladığı belirtildi.

HEYET İSTANBUL'A GELDİ: 100 ADET KAAN İSTİYORLAR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud’un da yer aldığı heyeti geçtiğimiz gün İstanbul'da ağırladı.

3 gün süren görüşmelerde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN savaş uçağıyla ilgili görüşmelerin de gerçekleştirildiği öne sürüldü.Türk ve Suudi heyetleri arasında yapılan görüşmelerde 2030 yıllara yönelik 100 adet KAAN savaş uçağı alımı değerlendirildiği belirtildi.

Küresel İş Birliklerinde Yeni Adımlar!Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul’da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı

60 ADET AKINCI İÇİN İMZALAR ATILMIŞTI

KAAN savaş uçağı ile ilgilenen Suudi Arabistan yetkilileri Türkiye ile İnsansız hava araçları almak için de başvuruda bulunmuştu. BAYKAR, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI TİHA tedarikine yönelik 3.1 milyar dolar tutarında rekor bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a toplam 60 adet AKINCI TİHA satışının yapılacağı belirtilmişti.

KAAN için 2030'lu yıllara planlamalar yapılırken, AKINCI TİHA'nın teslimleri için ise 2025-2026 yılları işaret edilmişti.