Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret etti Gaziantep ziyaretinde depremzedelerle bir araya gelen Suudi Arabistan Prensesi ve BM Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia bint Majid Al Saud, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmek istiyorum. Mutlu olun ve güçlü olun." dedi.

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AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia bint Majid Al Saud, Gaziantep'e geldi.



Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Prenses Lamia bint Majit Al Saud, ilk olarak Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile görüşen Al Saud, daha Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Burada yaptığı görüşmesinde Şahin'i Suudi Arabistan'a davet etti. Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prenses daha sonra 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçesine geçti.

Nurdağı'nda depremzedelerle görüştü

Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, depremin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Buradaki konteyner kentte kalan depremzedeler ile bir araya gelen Al Saud, bölgede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla oyunlar oynadı

Sosyal girişimcilik merkezlerini de ziyaret eden Al Saud, kadınların yaptığı el işlemesi ürünleri inceledi, çocuklarla oyunlar oynadı.

Prenses Al Saud, bölgeye ziyaretinden dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

"Çalışmalar devam edecek, mutlu ve güçlü olun"

Al Saud şunları söyledi: