Pandemi nedeniyle iki yıldır Türkiye'ye sefer düzenlemeyen Suudi Arabistan, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında

Suudi Arabistan Havayolları, 2020'nin Mart ayından itibaren koronavirüs sebebiyle tüm uçuşlarını askıya almıştı.

Vaka sayılarındaki düşüşle beraber tedbirler esnetilirken, uçuşlar ise uzun bir aradan sonra kademeli olarak yeniden başladı.

İstanbul'a ilk sefer yapıldı

Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu Saudia'nın Cidde'den 130 yolcusuyla kalkan Airbus A330 tipi uçağı 14.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İki yıl aradan sonra gerçekleşen ilk uçuşun ardından Saudi uçağının kabin ve kokpit ekibine, yer hizmeti veren personel tarafından çiçek takdim edildi.

Cidde seferinin ardından bugün Riyad uçuşları da başlıyor. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Riyad ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Cidde uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

Suudi Arabistan-Türkiye uçuşları başladı VİDEO



Umre ziyaretleri de başlıyor

DHA'nın haberne göre; pandemi nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarının Suudi Arabistan makamları tarafından kaldırılmasının ardından ilerleyen günlerde umre seferleri yeniden başlayacak.