Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatı 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alınıyor.

Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatı ile ilgili yeni bir karar aldı.

Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde alınan bir Nota'ya atıfla, Türkiye'den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

YARINDAN İTİBAREN DURDURULACAK

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye'den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan'a ithalatının durdurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, "Bu çerçevede SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir." denildi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK YILLIK İHRACATI ETKİLEMEYECEK

Sektör temsilcileri Suudi Arabistan'ın zaten bir süredir Türkiye'den hayvansal ürün ithalatına kısıtlama getirdiğini ve bugüne kadar farklı yollarla bu sorunun aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, konuyla ilgili olarak Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, "Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçiriyor. Geçen yıl ki 12 aylık 92 milyon dolarlık ihracatımızla altıncı büyük ihracat pazarımız konumunda olan Suudi Arabistan, son 12 aylık ihracatımızın 79 milyon dolara gerilemesi nedeniyle dokuzuncu büyük ihracat pazarımız konumuna geldi. Zaten Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor. Bu karar sonucu Suudi Arabistan'a ihracatımız sıfırlanacak ama toplam 2.5 milyar dolarlık yıllık ihracatımız pek etkilenmeyecektir." dedi.