Suudi Arabistan Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına talip

ABD'nin Yemen için uyguladığı silah ambargosundan sonra Suudi Arabistan yönetimi, gözünü Türk SİHA ve İHA'larına dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine yeni silahlar dahil edilmeye devam ediyor.

Özellikle İHA ve SİHA'larla düzenlenen askeri operasyonlarda adından söz ettiren Türkiye, silah üretiminde gözde ülkeler arasında kendisine yer buldu.

SUUD TALİP OLDU

Son günlerde Suudi Arabistan ve Türkiye'den yapılan açıklamalarda iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir süreç başladı.

Suud medyası da, Riyad’ın Türkiye’den silahlı ve silahsız insansız hava araçları istediğini ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Ülke medyası, ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği silahların Libya, Yemen gibi üçüncü ülkelerde kullanılmasını yasakladığını ve bu durumun Riyad için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın da bu konuda Körfez'de Katar ile iyi ilişkiler kurmaya başlamasından sonra Türkiye için Katar'dan silah satışları için yoklama yapmasını istedi.