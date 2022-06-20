- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı
Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı
Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.06.2022 - 14:09
- Güncelleme : 20.06.2022 - 14:12
Suudi Arabistan yönetimi, 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.
Bugün alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan yönetimi; Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı.
Kısıtlama olmadan seyahat edilebilecek
Devlet ajansı SPA, Suudi Arabistan vatandaşlarının artık kısıtlama olmadan bu ülkelere seyahat edebileceğini aktardı.
Öte yandan Suudi Arabistan, geçen haflarda kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil koronavirüsle ilgili birçok kısıtlamasını kaldırmıştı.