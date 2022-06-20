Petrol
113.29
0.15%
Euro
18.2504
0.36%
Dolar
17.3277
0.02%
Altın
1.023
-0.09%
Borsa
2531
-0.09%
Bitcoin
363.118
5.43%
BTXN Coin
8.43
12.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Suudi Arabistan yönetimi, 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

    Bugün alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan yönetimi; Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı.

    Kısıtlama olmadan seyahat edilebilecek

    Devlet ajansı SPA, Suudi Arabistan vatandaşlarının artık kısıtlama olmadan bu ülkelere seyahat edebileceğini aktardı.

    Öte yandan Suudi Arabistan, geçen haflarda kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil koronavirüsle ilgili birçok kısıtlamasını kaldırmıştı.

    Suudi Arabistan, Türkiye ye seyahat yasağını kaldırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Biden'a yakın isim, koronaya yakalandı
    Dünya

    Biden'a yakın isim, koronaya yakalandı

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Metabot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti
    Dünya

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti

    Görüş Bildir