Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi olarak kabul edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazında Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ndeydi.

Namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret soruldu.

"İlişkileri değerlendirme şansı bulacağız"

Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşaallah biz de Külliye'de kendisini resmi olarak kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerekse heyetler arası göreüşmelerimizi yapacağız.

Bundan sonraki sürece yönelik iki ülke ilişkilerini çok daha iyi derecede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme şansı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Biz de resmi kabulümüzü yapacağız." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor VİDEO

"Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Yunanistan’la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik.

Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan artık bundan sonra başının çaresine baksın.

Enerji ve iklim konulu ekonomi forumu

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden’ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3’er dakikalık birer tebliğimiz olacak.

Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede videokonferans aracılığıyla anlatacağız."