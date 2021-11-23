Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı sorusu: Soruşturma yapıldı mı

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada mahkeme, Suudi Arabistan'da soruşturma veya kovuşturma yapılıp yapılmadığını sorulmasına karar verdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmasına, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile katıldı.

Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz, söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti.

Cengiz'in avukatı ise eksiklerin giderilmesini talep etti.

SUUDİ ARABİSTAN’A SORU: SORUŞTURMA YAPILDI MI

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı'na yazı yazılarak Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti.

24 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, 24 Şubat'a ertelendi.

Hatice Cengiz, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.