Suudi Arabistan'da bugün itibarıyla umre sezonu başladı

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin bitmesiyle bugünden itibaren umre sezonunun başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da hac vazifesi cuma günü sona ermişti.

Hac sezonunun kapanmasıyla, 25 Temmuz Pazar gününden itibaren umre ziyaretleri için "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvurular yapılabilecek.

Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE 2'NCİ HAC

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18 ile 65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

GEÇEN YIL 3 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANMIŞTI

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında koronavirüs yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.