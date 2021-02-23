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- Suudi Arabistan'da kadınlara orduya katılma hakkı verildi
Suudi Arabistan'da kadınlara orduya katılma hakkı verildi
Başta Amerika ile olmak üzere Batı dünyası ile yakın ilişkiler kurmak isteyen S.Arabistan'da kadınların orduya katılmasına onay çıktı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 07:58
- Güncelleme : 23.02.2021 - 08:00
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2019 yılında gündeme getirdiği ve 2030 vizyonu çerçevesinde, çeşitli niteliklere sahip kadınların, askeri görevlere başvurmasının yolunu açmıştı.
YASA GEÇTİ
Suudi Arabistan merkezli Arab News'in haberine göre, artık orduda kadınlar asker, onbaşı, subay ve astsubay olarak görev yapabilecek.
YABANCI ÜLKELERİN VATANDAŞLARIYLA EVLİ KADINLAR BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK
Habere göre orduya alınacak kadınların boy-kilo şartlarını karşılaması ve en az lise mezunu olması gerekecek.
Yabancı ülkelerin vatandaşlarıyla evli olan kadınlar ise orduya katılamayacak.