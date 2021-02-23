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Suudi Arabistan'da kadınlara orduya katılma hakkı verildi

Suudi Arabistan'da kadınlara orduya katılma hakkı verildi

Başta Amerika ile olmak üzere Batı dünyası ile yakın ilişkiler kurmak isteyen S.Arabistan'da kadınların orduya katılmasına onay çıktı.