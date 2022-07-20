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    Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor

    Cidde'de MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okulunun bir yıl aradan sonra yeniden hizmete açılacağı açıklandı.
    • 20.07.2022 - 21:54
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    Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor

    Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri onarma ve normalleşme adımları devam ediyor.

    Bu kapsamda Türkiye'nin ülkedeki eğitim kurumları da faaliyete geçiyor.

    AA'nın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Cidde Uluslararası Türk Okulu, yeni eğitim öğretim yılından itibaren eğitime yeniden başlanacağını duyurdu.

    "Bir yıllık aranın ardından..."

    Okulun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yıllık aranın ardından okulumuzu tekrar açmanın gururunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünleri bize tekrar gösteren ve bu heyecanı bize yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili duyurular daha sonra yapılacaktır. Yeni sürecin ülkemiz ve Suudi Arabistan için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Suudi Arabistan da kapatılan Türk okulları açılıyor #1

    Olumlu gelişmeler bekleniyor

    Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan‘da kapatılan diğer Türk okullarının açılma süreciyle ilgili de yakında olumlu gelişmeler bekleniyor.

    Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı almıştı. Cidde Uluslararası Türk Okulu da kapatılan okullar arasında yer almıştı.

    Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim hizmeti veriyordu.

    Suudi Arabistan da kapatılan Türk okulları açılıyor #2

    Suudi Arabistan da kapatılan Türk okulları açılıyor #3


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