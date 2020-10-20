Suudi Arabistan'da Türk yapımı ürünler boykot amaçlı yakılıyor

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suud hükümetine karşılık, Suudi bir kişi Türk malı enstrümanı yaktı.

Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri, Katar'a yönelik ambargo uyguluyor.

Türkiye'nin, Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.

Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı.

Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı tepki gösterirken bazıları da boykota karşılık verdi.

TÜRK MALI ENSTÜRMANLARI YAKTI

Bir Suudi vatandaşı, arkasına aldığı Türk bayrağı fotoğrafının üzerini kapatarak Türk malı enstrümanları yaktı. Suudi vatandaşın görüntülerine birçok kesimden tepki yağdı.

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