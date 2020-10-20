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    Suudi Arabistan'da Türk yapımı ürünler boykot amaçlı yakılıyor

    Suudi Arabistan'da Türk yapımı ürünler boykot amaçlı yakılıyor

    Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suud hükümetine karşılık, Suudi bir kişi Türk malı enstrümanı yaktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 07:37
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 07:37
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    Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri, Katar'a yönelik ambargo uyguluyor.

    Türkiye'nin, Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.

    Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı.

    Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı tepki gösterirken bazıları da boykota karşılık verdi.

    Suudi Arabistan da Türk yapımı ürünler boykot amaçlı yakılıyor #1

    TÜRK MALI ENSTÜRMANLARI YAKTI

    Bir Suudi vatandaşı, arkasına aldığı Türk bayrağı fotoğrafının üzerini kapatarak Türk malı enstrümanları yaktı. Suudi vatandaşın görüntülerine birçok kesimden tepki yağdı.

    Suudi Arabistan'da Türk yapımı ürünleri yaktılar İZLE

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