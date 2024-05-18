Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi Son zamanlarda birçok alanda yeniliğe giden Suudi Arabistan, kadınlar mayo tanıtmak için podyuma çıktı.

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Suudi Arabistan'da yaşanan değişimler sürüyor...

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan güzellik yarışmasına katılım gerçekleşmişti.

Bu sefer ise ilk mayolu defile düzenlendi...

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar kadınların giymek zorunda olduğu bazı kıyafetler vardı ancak Suudi Arabistan'da ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile sahnelendi.

Havuz başı defilesi

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın çalışmalarının yer aldığı havuz başı defilesinde çoğu modelin omuzları açıkta, bazılarının ise göbeklerinin göründüğü fark edildi.

Defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

"Onlar için bu çok cesurca"

Etkinliğe katılan Fransız influencer Raphael Simacourbe yaptığı açıklamada, “Bugün bunu yapmak onlar için çok cesurca. Bunun bir parçası olduğum için ben çok mutluyum." sözleriyle hem şaşkınlığını hem de hislerini anlattı.

Suudi Arabistan'ın Vizyon-2030 projesi

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal yapısını dönüştürmeyi amaçlayan bir reform programı olarak öne çıkıyor.

25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan program, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve kamu hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor.