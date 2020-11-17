Suudi Arabistan'da yağmur duası talimatı

Suudi Arabistan'da Kral Selman'dan ülkede tüm kentlere kuraklığa karşı yağmur duasına çıkılması için genelge gönderildi.

Suudi Arabistan'da gündem kuraklık...

Su sıkıntısı çeken Suud hükümetinden yeni bir talimat geldi.

Kral Selman bin Abdulaziz, herkesi tövbe, bağışlama ve merhamet için Allah'a yağmur için dua etmeye çağırdı.

Perşembe günü Suudi Arabistan genelinde istiska (yağmur arayan) namazı kılmak için yapılan çağrıda, "İstiska namazlarının kılınmasının Hz.Muhammed'in amellerine uymak için iyi bir taklit" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK YAĞMUR DUASINA ÇIKAN KÖRFEZ ÜLKESİ

Körfez ülkelerinde her yıl en az bir defa yağmur duasına çıkılırken, Suudi Arabistan'da yılda birkaç defa yağmur duası yapılıyor.

Her sene kuraklığa karşı geleneksel olarak yapılan yağmur duası, aynı zamanda Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de de gerçekleştiriliyor.