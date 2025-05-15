Suudi Arabistan'daki Suriye zirvesinden dikkat çeken kare

Haber Merkezi

Şu sıralar Orta Doğu'da hareketli politik bir gündem hakim.

Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Turu devam ediyor.

Suudi Arabistan ile başlayan ziyaretlerine Katar'da devam eden Trump, önemli mesajlar veriyor.

Gezinin Suudi Arabistan ayağında tüm bölgeyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SURİYE ZİRVESİ

Suriye'ye yönelik ülkesinin uyguladığı yaptırımları kaldırdığını ilan eden Trump, aldığı kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunun da altını çizdi.

Bunun yanında Trump, başkent Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

TELEFON'DA ERDOĞAN VAR

Bu ilk Şara-Trump temasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katıldı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği anlara ilişkin fotoğraflar servis edildi.

O fotoğraflarda Trump, Şara ve Selman'ın, yakında kurmayları ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilgiyle dinledikleri anlar dikkat çekti.