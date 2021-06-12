Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
302.235
-3.87%
EXEN Coin
34.50
-1.06%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Suudi Arabistan'dan hac kararı

    Suudi Arabistan'dan hac kararı

    Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yıl Hacca yurt dışından kimsenin alınmayacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.06.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Suudi Arabistan, herkes tarafından merak edilen Hac kararını açıkladı.

    Kararı, İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu.

    SUUDİ OLMAYANLAR BU YIL HACCA GİDEMEYECEK

    Reuters'ın son dakika haberine göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşlar gidebilecek.

    Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları Hacca gidebilecek. Ülkede oturma izni olanlar da Hacca gidebilecek." ifadeleri yer aldı.

    Bakanlık, hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini de bildirdi.

    Suudi Arabistan dan hac kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir