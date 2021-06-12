Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yıl Hacca yurt dışından kimsenin alınmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, herkes tarafından merak edilen Hac kararını açıkladı.

Kararı, İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu.

SUUDİ OLMAYANLAR BU YIL HACCA GİDEMEYECEK

Reuters'ın son dakika haberine göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşlar gidebilecek.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları Hacca gidebilecek. Ülkede oturma izni olanlar da Hacca gidebilecek." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini de bildirdi.