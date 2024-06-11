Suudi Arabistan'dan KAAN ziyareti Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını inceledi.

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Türk savunma sanayiinin insansız hava aracı, akıllı sistemler ve savaş uçakları gibi yerli projeleri, birçok ülkenin radarında. Bayraktar TB2’nin ihracat başarısı sonrası gözler KIZILELMA, ANKA, KAAN gibi projelere çevrildi.

Özellikle körfez ülkeleri, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ı yakından takip ediyor. Milli Muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), milli muharip uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirmişti.

Suudi Arabistan'dan ziyaret

Özellikleriyle F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarına rakip olacağı değerlendirilen KAAN ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını inceledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

BAE ve Azerbaycan gibi ülkelerden sonra Suudi Arabistan da ilerleyen günlerde programa katılmak istediğini bildirebilir.

Suudi Arabistan medyası, KAAN’ın test uçuşlarından övgüyle bahsetmişti.